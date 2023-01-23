『遊戯王 幻惑の見習い魔術師 遊戯王の日 スリーブ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 13分に出品され03月21日 01時 13分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種別···サプライ／周辺グッズ



種別/詳細···スリーブ／デッキシールド

幻惑の見習い魔術師100枚

公式スリーブ60枚 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ 商品の状態: 新品、未使用