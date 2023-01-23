『3tree 様専用★DANTON STAND COLLAR JACKET【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 59分に出品され03月23日 19時 59分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★人気のウールモッサをより快適にアップデートしたモデル。

DANTON、スタンドカラージャケットの出品になります。



ミニマルなスタンドカラーにドレッシーな比翼仕立てのスマートな一着。DANTON人気のウールモッサ素材の表情はそのままに、よりソフトなウール混素材にアップデート。身幅と袖幅がやや太めに設定されており、レイヤードしやすく、それでいて着用した際に表情がでるよう立体的なパターンで仕上げられています。やや短めの着丈なので、野暮ったさもなくスタイルよくご着用いただけます。



3回ほど着用しました。



★定価¥30,800くらい



★サイズ40(M〜Lぐらい)



★カラー...ネイビー



★素材...ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 3tree

様専用★DANTON

STAND

COLLAR

JACKET