『新品 国内正規品 ザ ノースフェイス ヌプシベスト Mサイズ ND91843K【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 49分に出品され03月08日 22時 49分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

メーカー THE NORTH FACE ノースフェイス

品名 ヌプシベスト ND91843

色 ブラック

状態 未使用、新品

国内正規品

サイズ M



※お値下げはご遠慮ください※

※暗所保管

※喫煙者、ペット居ません



The North face (ザ・ノースフェイス）ヌプシベスト Nuptse Vest / ND91843

1992年、エクスペディション向けに開発し、1990年代のTHE NORTH FACEを代表するヘリテージモデルであるヌプシジャケットのデザインを取り入れたダウンベスト。環境に配慮したリサイクルダウンを中わたに使用。表地は強度がある50デニールのリップストップナイロンに撥水加工を施し、パックに干渉する肩部分はナイロン素材で補強しています。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。アウトドアからタウンユースまで、幅広く活用できる1着です。



【素材】

表地：ナイロン100% 中わた：ダウン80% フェザー20% 裏地：ナイロン100%



【原産国】ベトナム



ノースフェイス ダウンベスト ヌプシベスト メンズ THE NORTH FACE Nuptse Vest ND91843 ブラック

ブランド：THE NORTH FACE



素材(詰め物)...ダウン

モデル...NUPTSE VEST

カラー...ブラック



肩幅...44cm

身幅...56cm

着丈...61cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

国内正規品

ザ

ノースフェイス

ヌプシベスト

Mサイズ ND91843K