『デサントゴルフウェア レディースジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 08時 03分に出品され04月19日 08時 03分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種別···ブルゾン・ジャケット



デサントゴルフウェア レディースジャケット

白とベージュで可愛いジャケットです。

Lサイズですが細身なのでMサイズの方でちょうどいいと思います。

ラウンドで2回ほど使いハウスクリーニングしてあります。

特に目立つ汚れはありません。



サイドにファスナーポケットつき。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L