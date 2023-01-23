『古着 ミリタリージャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 23時 58分に出品され04月30日 23時 58分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 .



今年の春に名古屋の古着屋さんで購入し、1度着用したのみです。



目立った汚れはないですが、素人管理ですのでご了承ください。



ミリタリー ジャケット 軍モノ



. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

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ミリタリージャケット