『美品 SWASH.LONDON ハーフニット スカーフ ポンチョ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 12時 47分に出品され04月20日 12時 47分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

SWASH.LONDON

スウォッシュロンドン

●コメント

鮮やかなスカーフとのドッキングニットになります。

●状態

着用感少なめの目立つ汚れやダメージのない良好な状態になります。

●サイズ

表記サイズ S

着丈 約56cm（後身頃 ニット側）

多少の誤差は許容願います。

9号トルソーに着用させております。

●その他

即購入OKです。

気になる点は気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スウォッシュロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 美品 SWASH.LONDON ハーフニット スカーフ ポンチョ