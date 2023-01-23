『Powderhorn Mountaineering マウンテンパーカー XS【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 21時 29分に出品され03月23日 21時 29分に終了予定です。即決価格は12,277円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Powderhorn Mountaineeringは、アメリカのアウトドアブランドで、高品質なマウンテンパーカーを提供しています。このジャケットは、耐久性と機能性を兼ね備えています。



【デザインと機能】

鮮やかな赤、青、黄の配色が特徴的で、視認性が高く、アウトドア活動に最適です。フード付きで、悪天候にも対応可能。前面にはポケットがあり、収納力も抜群です。



【サイズとフィット】

サイズはXSで、スリムなフィット感を提供します。アクティブな動きにも対応できるデザインです。



- ブランド: Powderhorn Mountaineering

- サイズ: XS

- 色: 赤・青・黄

- デザイン: フード付き・ジッパー付き

- ポケット: 前面ポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。サイズはXS.素人採寸になりますが肩幅ラグランの為不明

身幅48cm.身丈68cm.になります素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。尚この商品は古着なりますので神経質の方古着に慣れていない方はご遠慮ください。又検品等の見落としに関してもご了承のほど宜しくお願いします。ご理解のある方のご購入お待ちしています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Powderhorn

Mountaineering

マウンテンパーカー

XS