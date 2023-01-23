『c191 エアポッツプロ 第一世代 AirPods Pro 両イヤホン アップル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 02時 35分に出品され03月18日 02時 35分に終了予定です。即決価格は9,329円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エアポッツプロ第1世代の充電ケースをお持ちならペアリングが可能でございます。



商品タイトルにある英数字は商品管理番号になりますのでお気になさらず。



〜〜出品内容〜〜



■メーカー : Apple(アップル)国内正規品



■モデル番号 :左耳A2084、右耳A2083

（充電ケースA2190に対応）



■製品名 : AirPods Pro 第1世代 両耳イヤホン

（充電ケース・箱・ケーブルはありません）



■状態 : 【中古品】不具合無し・動作良好・清掃消毒済み

(外見の詳細は写真にて確認お願い致します)



■イヤーチップ : 2つ共に新品のMサイズ装着済み・ご希望のサイズに変更可能

（サイズ変更希望の場合は購入前にお知らせください）







☆コメントなし、即購入ok



☆基本24時間以内に匿名発送

（コンビニ受け取りも可）



☆説明欄と相違が有れば返品可能





質問等ありましたら、お気軽にコメントにてお願い致します♪







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モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第1世代) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル