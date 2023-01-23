『ラルフローレン ジャンパー サイズL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 00時 09分に出品され05月07日 00時 09分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 20年位前にアメリカで購入しました。

状態は良いと思います。

襟元からフードが取り出せ便利です。





#古着#ラルフ#ポロ

#ラルフローレン

#防寒 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラルフローレン ジャンパー サイズL