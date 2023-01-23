『ルイヴィトン レンジャーライン ティンバーランド ブーツ モノグラム LV 8【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 16分に出品され03月17日 10時 16分に終了予定です。即決価格は57,120円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



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✅発送について

商品はビニールバッグに梱包した状態にて

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✅サイズ(cm表記)

8 27.0cm

ソール全長 31.0cm

ソール高さ 12.0cm

高さ 22.0cm



※個人の採寸になりますので、

数mmの誤差がある場合がございますが

1商品毎に丁寧に採寸しておりますので、

ご安心下さい(^^)





✅型番

DI 0223

D1 0223





✅ブランド

LOUIS VUITTON ルイヴィトン

Timberland ティンバーランド





✅商品

ブーツ

ワークブーツ





✅特徴

レンジャーライン アンクルブーツ

モノグラム ロゴ 型押し 刻印

コラボ 限定 2023年モデル





✅カラー

ライトブラウン

オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ルイヴィトン レンジャーライン ティンバーランド ブーツ モノグラム LV 8