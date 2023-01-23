『6 ROKU カウチン ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 15時 37分に出品され04月29日 15時 37分に終了予定です。即決価格は13,455円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 公式オンラインで昨年購入し、

一度短時間着用しました。

使用感はほぼないかと思います。

画像でご覧ください。



保管による匂いがややついております。

気になる方はご注意ください。

柔軟剤ではございません。



他サイトにも出品しております。

ご購入の際にはコメントしていただけたら助かりますが、同時購入の場合はキャンセルの可能性もありますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 6

ROKU

カウチン ジャケット