『FITEAR MH334 カスタムIEM 業務用【2024年最新】 』はヤフオクでから05月08日 07時 59分に出品され05月08日 07時 59分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚠️必ずお読みください⚠️



コンサートの現場で使用していたものです。

ノズルを長く作っています。

写真4,5枚目にあるとおり、

ノズルにひび割れが少しあります。

使用上は問題ありません。

ペリカンケース、クリップ付属です。

一般人の検品であること、

ご容赦くださいますようお願いいたします。



価格交渉には出来るだけ応じますので

ご相談くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり