『アミーゴ 様 専用 VERMEIL par iena 6113520【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 00時 38分に出品され04月02日 00時 38分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】VERMEIL par iena／

ヴェルメイユ パー イエナ





【商品説明】軽やかなポリエステル素材のノーカラーコート。

程よいハリ感にレディライクなノーカラーデザイン。

驚くほど軽い着心地はストレスフリーに着こなせて、秋・春のコートにお勧めの一枚。

ベーシックなネイビーとシックなグレー、華やかなパープルをご用意しました。

シンプルな着こなしにプラスしたくなるカラー展開です。

ワンピースやパンツできれいめにも、デニムでカジュアルダウンした着こなしもオススメです。





【サイズ】【 38 】

肩幅40cm／身幅51cm／着丈113cm

袖丈68cm(首付け根〜袖口)

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい







【カラー】パープル 紫





【アイテム】ノーカラーコート ロング Vネック 羽織 日本製





【素材】ポリエステル キュプラ





【状態】第1ホックが取れかけていましたので、補強しております。

その他、目立つ傷や汚れもなく、使用感の少ないお品です.:*☆





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#megumilk_shop





【注意事項】

・サイズ表記のみだけで判断せず必ず上記実寸サイズを参考にご判断下さい。

・検品は丁寧に行なっておりますが、小さな傷や薄いシミ等の見落としがある可能性もございます。

・日の光をメインに撮影しております。ブラウザによって若干色味が違う場合がございます。

・小さく畳んで発送致しますので、畳みジワはご了承下さい。





＊上記内容全てに同意の上、ご購入をお願い

致します。





その他

イエナ／スピックアンドスパン／ビアズリー／ガリャルダガランテ／プラージュ／フレームワークマカフィー／ギャルリーヴィー／ウィムガゼット／23区／セオリー／アンタイトル ／ヌキテパ／パドカレ／フレイアイディ／ラルフローレン／マーガレットハウエル／ミズイロインド／アナイ／フランクアンドアイリーン／クラネ／マディソンブルー／バーバリー

↑など出品しております❤︎





管理番号／6113520 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴェルメイユパーイエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アミーゴ

様 専用 VERMEIL

par

iena

6113520