『DIESEL 黒とグレーのレザージャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 13時 30分に出品され04月10日 13時 30分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このDIESELのジャケットは、レザーとデニムのコンビネーションが特徴で、スタイリッシュな印象を与えます。



【機能性】

ジッパー付きで、ポケットもあり、実用性も兼ね備えています。クロップド丈で、トレンド感もあります。



【多様なスタイリング】

カジュアルからフォーマルまで、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。



- ブランド: DIESEL

- 色: 黒とグレー

- 素材: レザーとデニム

- デザイン: ジッパー付き、ポケット付き

- スタイル: クロップド丈

- バックデザイン: デニム部分が目立つ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DIESEL

黒とグレーのレザージャケット