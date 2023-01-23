『【良品】カルティエ ショルダーバッグ レザー ボルドー マストライン ロゴ金具【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 34分に出品され03月06日 17時 34分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム



Cartier カルティエ

ショルダーバッグ

レザー ボルドー 濃赤 マストライン

ロゴ金具 ゴールド金具 C金具

ヴィンテージ ビンテージ vintage



○状態



ヴィンテージ品のため、通常使用に伴うレザー小傷、金具小傷、使用感等ご容赦くださいませ。



バッグとしての機能を損なうようなダメージなく、

まだまだ末長くお使い頂けるコンディションです！



画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。



○サイズ:



タテ19cm

ヨコ27cm

マチ6cm

ショルダー紐102.5-116.5cm ※5段階調節可



○購入場所



ブランドオークション

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

買取時鑑定査定済の商品です。



○配送



簡易包装にて、

通常はご注文頂きましてから1〜2日以内に発送しております。

稀に仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご不明な点ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カルティエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【良品】カルティエ ショルダーバッグ レザー ボルドー マストライン ロゴ金具