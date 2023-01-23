『MAISON KITSUNÉ x Samsonite 迷彩柄ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 13時 17分に出品され04月12日 13時 17分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 完売品



メゾンキツネ×サムソナイトのバッグ

新品未使用のため、保護フィルムがついたままです。

写真をご覧下さい。

ショルダーストラップの付属品もあります。

最近メルカリでのトラブルや盗難等増えているようです。

気になる場合は購入前に質問してください。



便宜上レディースにしていますが男女どちらが着用しても構わないデザインです



【デザイン】

MAISON KITSUNÉとSamsoniteのコラボレーションによる、スタイリッシュな迷彩柄のショルダーバッグです。グレーの色合いがシンプルでありながらも、個性的な印象を与えます。



【機能性】

耐久性のあるプラスチック素材で作られており、日常使いに適しています。収納袋が付属しており、持ち運びにも便利です。



#メゾンキツネ

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#ショルダー



- ブランド: MAISON KITSUNÉ x Samsonite

- 色: グレー（迷彩柄）

- 素材: プラスチック

- ロゴ: Samsoniteのロゴ

- 付属品: 収納袋



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メゾンキツネ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MAISON

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Samsonite

迷彩柄ショルダーバッグ