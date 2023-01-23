『【美品】ラルフローレン ポロベア ボーダー 長袖カットソー ビッグサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 23時 07分に出品され03月10日 23時 07分に終了予定です。即決価格は10,202円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラルフローレンのポロベアボーダー長袖カットソーです。

ボディカラーはネイビー、濃紺。



胸のポロベアプリントとボーダー総柄が特徴の商品です。



素材はコットン100%でTシャツとトレーナーの中間程度の生地厚さの印象です。



表記サイズ XXL 希少なビッグサイズです。

以下平置き測定寸法

肩幅 56cm

身幅 68cm

袖丈 68cm

着丈 73cm



状態は目立つダメージや汚れ無く使用感も少ないため美品と判断しております。

しかしながらユーズド品となりますのでご理解の上ご購入のほどお願いいたします。



同ブランドの別商品も出品しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。

#yavoの商品一覧

管理番号240531





カラー...ブルー



袖丈...長袖



柄・デザイン...ボーダー



柄・デザイン...プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】ラルフローレン ポロベア ボーダー 長袖カットソー

ビッグサイズ