『BALENCIAGA ストライプ パーカー バレンシアガ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 18時 42分に出品され03月24日 18時 42分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古品

古いものですが、状態そんなに悪くありません

シミありですが、個人的にそんなにひどいとは思いません

正規店購入です



Lサイズ



【デザイン】

このパーカーは、黒と白のストライプデザインが特徴で、スタイリッシュな印象を与えます。



【ブランド】

BALENCIAGAのロゴが刺繍されており、高級感があります。ブランドのファンにはたまらないアイテムです。



【素材と快適さ】

柔らかい素材で作られており、着心地も良く、カジュアルなシーンに最適です。



- 色: 黒と白のストライプ

- 刺繍: 青色のロゴ刺繍

- ブランド名: BALENCIAGA

- タグ: BALENCIAGA PARIS



しみは見つけたところはのせています

見落としありましたらすみませんm(_ _)m

神経質な方はお断りします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BALENCIAGA

ストライプ

パーカー バレンシアガ