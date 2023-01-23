『BATONER カシミヤフォックスショールカラーカーディガン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 05時 36分に出品され04月19日 05時 36分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BATONER

CASHMERE FOX SHOWL COLLER CARDIGAN



Size 2（着丈66 身幅56 肩幅50 袖丈58）

カシミヤ75%、ブルーフォックス25%

カラー Grey

価格52800円





アルランシャンカシミヤにブルーフォックスをブレンドしたBATONERオリジナル糸を使用した定番アイテムです。

滑らかでとても軽く、ふっくらもっちりとした質感です。



屋内で数回着用した程度になります。



どうぞ宜しくお願いします。







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ARCTERYX VEILANCE

Acronym

THE NORTH FACE

DESCENTE ALLTERRAIN

TEATORA

AURALEE

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BATONER

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COMOLI

CURLY

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KANEMASA

maison margiela

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THE RERACS

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Yohji Yamamoto

YOKE

​山内 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バトナー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BATONER

カシミヤフォックスショールカラーカーディガン