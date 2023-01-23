『新品 NIKE ナイキ テイタム 総柄 ビッグロゴ デカロゴ 裏起毛 パーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 05分に出品され03月26日 08時 05分に終了予定です。即決価格は10,788円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆ご覧頂きましてありがとうございます☆



#DB愛好猫



#猫ナイキ



#猫冬着パーカー



#猫ビッグサイズ系



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原宿、高円寺、下北沢、吉祥寺ファッション

アイテムが揃っています。

アメリカ製、ビンテージ、アディダス、ナイキ

などをたくさん出品いたします！

フォロー割引もあるので、是非とも(о´∀`о)

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☑アイテム名

新品 NIKE ナイキ テイタム 総柄 ビッグロゴ デカロゴ ロゴ 大きいサイズ プルオーバー 裏起毛 パーカー











☑説明

ブラックカラーの生地を使用した、売り切れ続出の人気アイテム、NIKE JORDANのプルオーバー裏起毛パーカーが登場！



バックにはバスケットゴールと花束を融合させたアーティスティックなビッグプリントが施され、一部のロゴには蛍光色の刺繍が施されています。リラックスしたゆるだぼスタイルを楽しむことができ、袖口にはジャンプマンのプリントもしっかりと施されています。この逸品は高いクオリティとファッション性を兼ね備えており、スタイルを重視する方にぴったりです。あなたのお気に入りの一着に加えてみませんか？(^-^)





☑サイズ

3XLサイズ

肩幅...57cm

身幅...63cm

袖丈...52cm

着丈...69cm



☑素材

コットン80

ポリエステル20











☑状態

新品



あくまでも個人的に捉えていますので中古品や色落ち嫌いな方または神経質な方はご遠慮ください。

この状態は『S』とさせていただきます。(状態評価は下記でご参照ください)



S 新品、未使用。

A 超美品…着用回数が数回程度、かなり綺麗な状態の商品。

B 美品…着用回数が少なく綺麗な状態の商品

C 中古品…使用感はあるが目立ったダメージ、汚れがない商品。



















☑最後に

質問などはご遠慮なくお申し付けください。

購入者様の都合によるトラブルが相次いでいるので、購入前に“プロフ必読”でお願いしております。

お読みくださって改めて感謝の意を表します。



#管理番号No 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

NIKE

ナイキ

テイタム

総柄

ビッグロゴ

デカロゴ



裏起毛

パーカー