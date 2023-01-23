『新品 セイコー SEIKO セイコー5 SBSC017 保証付 フォロワー割中!【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 12時 58分に出品され03月29日 12時 58分に終了予定です。即決価格は24,816円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【定価：6,6000円税込み】

付属品：腕時計本体・専用箱・保証書

保証：メーカー保証

種別：正規品



ブランド:5 SPORTS（ファイブスポーツ）

型番:SBSC017

ケース形状:円形

風防素材:レンズ付ハードレックス

表示タイプ:アナログ

留め金:ワンプッシュ三つ折れ方式

ケース素材:ステンレス鋼

ケース直径・幅:42.5 millimeters

ケース厚:13.56 millimeters

バンド素材・タイプ:ステンレス鋼

バンドサイズ:男性用標準

バンド幅:22 millimeters

バンドカラー:シルバー

文字盤カラー:ホワイトシルバー

ベゼル素材:ステンレス鋼

ベゼル機能:GMTベゼル

カレンダー機能:日付

ムーブメント:自動巻き

保証:メーカー保証



No65 OSK【OK0683】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セイコーファイブ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 新品

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SBSC017

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