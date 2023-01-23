『ユニクロ エアリズム オーバーサイズ Tシャツ L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 01時 13分に出品され03月20日 01時 13分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【スタイル】

このTシャツはオーバーサイズデザインで、ゆったりとした着心地を提供します。カジュアルなスタイルに最適です。



【素材】

コットン混紡素材を使用しており、柔らかく快適な肌触りが特徴です。日常使いに適しています。



【色】

薄紫色で、さまざまなコーディネートに合わせやすい色合いです。



- 色: ピンク

- ブランド: ユニクロ

- サイズ: L

- スタイル: オーバーサイズ

- 素材: コットン混紡



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ピンク



シリーズ···エアリズム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ユニクロ

エアリズム

オーバーサイズ

Tシャツ

L