『【新品☆定価26,400円☆ BEAMS PLUS 】チェックイージーパンツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 15時 47分に出品され03月25日 15時 47分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BEAMS PLUS

ウール ポリエステル タータンチェック ミリタリー イージーパンツ



■デザイン

U.S.Militaryのパジャマパンツから着想を得てデザインした〈BEAMS PLUS〉イージーパンツ。



■ディテール

ウエスト部はドローストリング仕様でイージーパンツのような着用が可能。裾にもドローストリングスを配し、シルエットを可変できる仕様です。サイド部のスリットポケットには並ぶようにジップポケットを配し、前後を活かしたダブルポケット仕様にアップデートしています。



■サイズ

腰回りから裾にかけて全体的にリラックス感のあるワイドシルエットを採用。



■素材

経糸にニュージーランドウール、緯糸に再生ポリエステルを使用して織り上げたやや固さのあるツイル生地。クラシックなタータンチェック柄の中に、絣染めを施したカラフルな糸を織り込み、ポップな印象に仕上げました。





旬なチェック柄で、#スウェット 、 #パーカー に合わせやすいです！





新品、タグ付き

定価26,400円

原宿 #ビームス プラス 購入



素材 ポリエステル57% ウール43%

色 ネイビー

サイズ XL



ウエスト 約90〜108㎝(ウエストゴムで伸び縮み、ひもで絞れます)、股上 約37㎝、股下 約70.5㎝、わたり幅 約42㎝、裾幅 約30㎝

(平置き、素人採寸になります)





自宅保管していたので、

完璧なものを求める方、神経質な方はご遠慮ください。

ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ビームスプラス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 【新品☆定価26,400円☆

BEAMS

PLUS

】チェックイージーパンツ