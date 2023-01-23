『新品未使用 AVIOT TE-J1 ノイズキャンセリング イヤホン カーキ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 20時 33分に出品され05月03日 20時 33分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

AVIOT TE-J1

ノイズキャンセリングイヤホン (カーキ)



ハイレゾ対応 ワイヤレスイヤホン LDAC対応 BAドライバー搭載 マルチポイント アドバンスド・ハイブリッドドライバー構成 最大28時間 長時間再生 ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング IPX4防水



水濡れも強い防水仕様

突然の雨や水しぶき、汗などによる水濡れも強い



IPX4相当*の生活防水仕様です。



* イヤホン本体のみ



すり替え防止の為、返品・返金できかねますので、ご了承ください。



配送トラブルによる紛失・破損・未着などには対応できかねます。





#AVIOT #イヤホン #カーキ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アヴィオット