『新品未開封 SHOKZ OPENRUN グレー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 24分に出品され03月30日 14時 24分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封のSHOKZ OPENRUNのグレーです。



2024年7月に購入したのですが、他の製品が欲しくなり出品したします。



商品の詳細は、メーカーホームページでご確認ください。



よろしくお願いいたします。



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