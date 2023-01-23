『ソニーワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン WF-1000XM4【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 05分に出品され03月12日 23時 05分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★即購入歓迎！★



★値下げ交渉承ります！！★



数ある中からご覧いただきありがとうございます。





2022年12月に購入。

カバーをしていたので本体にキズや目立つ汚れはないです。



充電口はワイヤレス充電しかいていないので使用感は無いです。



途中から他のイヤホンを使用していていました。



● 現Amazon新品価格 ¥29000 ※参考価格



● 動作確認済み



● WF-1000MX4のMサイズイヤーピースを使用しております。



● 清掃 クリーニング済み



● 充電済み



● 初期化済み



● コメント無し即購入OK



● 買っていただける金額まで値下げを検討して

おります故、初期の設定金額が高くなっており

ます



よろしければご検討お願いします。



人気モデル··· Sony WF-1000XM4 （ ソニー ）

接続タイプ···ワイヤレス

特徴···Bluetooth







※この商品は"中古品"でございますのでご理解いただいた上での購入をお願いします。



※購入後の返品は致し兼ねます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし