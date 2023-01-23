『【在庫処分】紬しぐれの袋帯 1441【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 03時 39分に出品され03月26日 03時 39分に終了予定です。即決価格は38,588円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【在庫処分】紬しぐれの袋帯





小紋、紬など幅広く結べるます





芯仕立代12000円別途かかります



☆別料金でパールトーン加工もできます





生地



絹 80%

レーヨン 20%

































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