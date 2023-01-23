『Renewal Monogram boston bag【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 07時 22分に出品され04月25日 07時 22分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグ破棄済みですが、未使用品となります。

大切に保管しておりましたが使用機会ないため出品します。





サイズ: 横幅28cm 高さ21cm マチ10.5cm



＼"RB"モノグラムでvintageムード放つ、クラシカルボストンバッグ／

オリジナル生地をふんだんに使用したボストンバッグ。

リニューアルし、Minimal boston bagと同じサイズになり登場。

まるでvintageのバッグのような佇まいとシティムード溢れるタイムレスバッグ。

シンプルな服装や、華やかな装いにもマッチし、使えば使うほど、

自分自身に馴染むRANDEBOOの世界観を味わうことができるアイテムです。



【Detail / Fabric】裏地は、RANDEBOOと印字したオリジナル生地を使用しRANDEBOOの世界観を1つにギュッと詰まった一点です。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ランデブー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Renewal

Monogram

boston

bag