『【P10号】片岡球子【赤富士】肉筆保証/表裏サイン・印譜有り/岩彩/油彩/絵画【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 07時 31分に出品され04月14日 07時 31分に終了予定です。即決価格は26,004円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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