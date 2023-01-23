『【P10号】片岡球子【赤富士】肉筆保証/表裏サイン・印譜有り/岩彩/油彩/絵画【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 07時 31分に出品され04月14日 07時 31分に終了予定です。即決価格は26,004円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
水晶絵 アートパネル 金の生る木 金運 クリスタル 立体 絵画 アート ゴールド
¥ 22900
ネズミ様 肉筆手描き 油彩 鶴田一郎「長髮美人」 サインF6サイズ 額装済み
¥ 12090
momorinさま専用（原画）星空に願いをささやく時【水彩画】絵画
¥ 168000
【開運・活力アップ】「赤富士３」特大・油彩・額装・原画・風水・正月
¥ 7800
✿月野乃亜 原画 2024年P20／727×530mm 現代アート 241024
¥ 24311
油絵 草間弥生 かぼちゃ F6号 額付き 手描き 肉筆
¥ 18400
ビンテージ★子猫の絵50s60s70sbigeye
¥ 11111
石原日出男
¥ 32500
天使 アート キリスト教
¥ 7644
要樹平 南天小禽 絹本肉筆掛軸 二重箱合箱 しみあり 師麦僊
¥ 9438
長谷川利行 油彩 肉筆『渓流』サイン 矢野文夫鑑定シール F3号 額無 a829
¥ 13000
Marcus Uzilevsky Tribute to Seurat アート
¥ 13000
ステンドグラス風 セルロイド? 女性 絵画 アート レトロポップ 昭和レトロ
¥ 12350
直原玉青 牡丹図 【額付き】
¥ 7410
望月周 絵画 水彩画【雲】額装 額寸法63.5×48.5cm サインあり
¥ 10140
【真作】絵画 作者不詳 サイン有 油彩3号 春らんまん「外堀」西草津近く T73
¥ 18500
壁掛け アート グラフィック
¥ 7799
絵画。原画【A bear angel holds the moon】
¥ 10296
落札価格26004円
410 入札履歴
終了
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