『DESCENDANT CACHALOT STRIP SS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 31分に出品され03月06日 05時 31分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 サイズ M



一回のみ着用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ディセンダント

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DESCENDANT

CACHALOT

STRIP

SS