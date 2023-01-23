『【美品・未使用】タグ付き Chesty エッフェル塔刺繍 ニット ストライプ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 19時 05分に出品され03月25日 19時 05分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品、未使用、タグ付きです。

自宅保管しておりましたので、

素人検品にご理解頂きご検討ください。

毛玉や保管による汚れなどはなく、状態は良いと思います。



【デザインの魅力】

エッフェル塔の刺繍が特徴的で、パリの雰囲気を感じさせるデザインです。パールやリボンの装飾が施されており、華やかさを演出しています。

袖のリボンが可愛く、他にはないデザインかと思います。



【素材と快適さ】

柔らかいニット素材で、肌触りが良く、着心地も抜群です。長袖ですが、分厚い生地ではないので、季節を問わず着用可能です。



【ブランドの信頼性】

Chestyは高品質なファッションアイテムを提供するブランドとして知られており、スタイルと快適さを両立させたアイテムです。



- ブランド: Chesty

- 色: 白と黒のストライプ

- デザイン: エッフェル塔の刺繍

- 装飾: パールとリボン

- タグ: Chestyのタグ

- 袖: 長袖



禁煙、ペット無し。



季節···オールシーズン



ネック···クルーネック/Uネック



素材···アクリル/レーヨン(化繊),ウール、ポリエステル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: チェスティ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【美品・未使用】タグ付き Chesty

エッフェル塔刺繍

ニット ストライプ