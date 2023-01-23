『LOUIS VUITTON VANITY NV PM【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 21時 29分に出品され05月05日 21時 29分に終了予定です。即決価格は136,080円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラウン

ルイヴィトン/柄···モノグラム



これはルイ・ヴィトンのバニティ・バッグで、2022年12月に購入しました。ほとんど着たことがないので、販売しています。バッグはとても美しいので、価格に見合う価値があることを理解してください。合理的である限り、交渉も受け付けています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

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