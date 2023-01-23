『ファー 2024AW Ver ÉPINE PARIS book tote エピヌ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 13分に出品され03月20日 01時 13分に終了予定です。即決価格は12,349円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 epine エピヌ 最新作♡

トートバッグ ラージ

パリス トート ファー 秋冬 モコモコ



2024AW Ver

ÉPINE PARIS book tote large " fur

パリス ブックトート



white ホワイト 白

新品未開封品



コメント無し購入可⭕

お支払い完了より24時間以内発送⭕



epine公式オンラインにて購入した正規品です。取っ手のみ折り畳み、匿名メルカリ便にて即発送致します(*^^*)





以下、公式サイトより↓

《detail》

大人気のÉPINE PARISロゴ刺繍入りブックトートラージサイズの2024AWバージョン♡

ふわふわのファー生地を使用し、より高級感がupしました♪ファーですが重さはなく使い勝手◎

レザーのショルダーストラップがついた2wayタイプとなっております♡（取り外し可能）

芯が入っており型崩れしにくいしっかりしたお作りのブックトートbagとなっております❤︎

大容量が収納可能で、A4サイズも余裕で収納できます♪

シンプルで、コーディネートしやすいitemなので、お出かけにはもちろん、お仕事や学校、マザーズbagとしてなどデイリー使いにもおすすめです♡

内ポケット有◎



size

縦31㎝

横38.5㎝

マチ16.5㎝



素材

表地 ポリエステル100%

紐部分 ポリウレタン100%

裏地 ナイロン100%



《海外制作製品について》

お客様へお届けする商品は全て検品済みですが、こちらは海外制作製品の縫製の為、日本製洋服の縫製と比べて差がある場合がございますのでご了承下さい。海外制作商品をご理解いただける方にご購入頂けますと幸いです。



ハンドバッグ トートバッグ

ブックトート ポップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エピヌ

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