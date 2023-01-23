『ET-3D＊正絹 全通 袋帯【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 21時 58分に出品され03月04日 21時 58分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正絹 全通 袋帯 砂色

イカット風



角度によって色味が変わります。



長さ:約436cm

幅: 約 31.5cm



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#dahlia #和服 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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着物・浴衣 タグ ET-3D＊正絹 全通 袋帯