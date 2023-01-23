『ET-3D＊正絹 全通 袋帯【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 21時 58分に出品され03月04日 21時 58分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格9360円
973 入札履歴
終了
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