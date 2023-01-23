『HOCKEY ONYX 8.4 x 31.901【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 00時 53分に出品され03月11日 00時 53分に終了予定です。即決価格は10,025円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ホッケー
superflyer様専用 おひとつのみ
¥ 7800
【ほぼ新品未使用】GT-EDGE 電動スケートボード
¥ 10140
スケートボード コンプリート ソフトウィール ペニー クルーザー
¥ 9360
2台セット すぐにお届け 送料込 スケボーランプ 組立キット 高さH400mm
¥ 18354
ANTIHERO × Nike SB Zoom Blazer 新品 27.5cm
¥ 9360
ALVA アルバ スケートボード コンプリート GREEN 30インチ
¥ 14900
CARVER カーバー 31.75 CI Black Beauty CX4
¥ 10700
サンタクルーズSANTA CRUZ スケートボード
¥ 8580
新品格安 女の子に大人気 オシャレなロキシーサーフスケート31インチ白xブルー
¥ 10450
DEATHWISH デスウィッシュ デッキ スケボー
¥ 8190
ballaholic
¥ 13000
Kent確認ページ
¥ 9629
カーバースケートボードトリトンCARVER TRITON
¥ 13000
Nike Dunk Low What The Ducks Home 27.5
¥ 36660
LOADED BOARDS ローデッド ロングボード VANGUARD ロンスケ
¥ 9282
Supreme Gore Tex S logo cap
¥ 9360
Black label Jeff grosso reissue deck
¥ 13000
Carver(カーバー) スケトーボード
¥ 11000
落札価格10025円
928 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！