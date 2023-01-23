『HOCKEY ONYX 8.4 x 31.901【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 00時 53分に出品され03月11日 00時 53分に終了予定です。即決価格は10,025円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 8.4 inch wb13.75 インチ



新品未使用

シュリンク剥がしてません

grizzlyデッキテープ付き

*ご購入時に貼り付けor貼り付けないをご指定ください

プチプチビニールグルグル巻き梱包にて発送



よろしくお願いします(^^)



#hockey #skateboard 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ホッケー