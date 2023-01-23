『G979 SCANTEAK IKON 3シーター ソファ /T7【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 07時 22分に出品され04月24日 07時 22分に終了予定です。即決価格は41,943円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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< SCANTEAK IKON 3シーター ソファ >のご紹介です。





外形寸法:幅201.5×奥行き75×高さ77cm

座面高さ37.5cm

※寸法や重量は実測値ですので誤差が生じる可能性があります





・スキャンティーク / SCANTEAK

P.C.リムが1974年、シンガポールのジョーチャットにハワイインテリアデコレーションを創立し、1979年、ハワイファニシングを設立。北欧家具のテイストを取り入れた、上質なチーク家具を製造するシンガポールのインテリアブランドです。「飾り気のない空間でも温もりのあるやさしい環境に変えることができる」という創業以来の理念を掲げて、温かく安らげる空間づくりを提案しています。







・ チーク / teak

世界の最高級木材のひとつで、家具の仕上げ材、建材、彫刻材をはじめチークの優れた耐水性を利用し船舶の甲板やウッドデッキなどにも利用されており高級感と味わいを兼ね備えた美しい木目は現在最も人気のある木材です、現在では自然保護のため伐採禁止になっているところが多く、輸入が大変厳しくなっています







<コンディション＞

肘掛等に傷があります。





<付属品>

画像のもので全てになります。









・秦野市の当方倉庫で直接引き渡しも可能です。詳しくは当方プロフィールをご確認ください。

プロフィールの記載内容をご了承頂けた方のみ対応可能です。







検索用ワード

トリプル 3人掛け 3P チーク材



主な張り地···布・ファブリック



テイスト···北欧



テイスト···北欧,ナチュラル 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ソファ・ソファベッド>>>2人掛け・3人掛けソファ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: スキャンティーク