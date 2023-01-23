『G979 SCANTEAK IKON 3シーター ソファ /T7【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 07時 22分に出品され04月24日 07時 22分に終了予定です。即決価格は41,943円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>ソファ・ソファベッド>>>2人掛け・3人掛けソファ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|スキャンティーク
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落札価格41943円
175 入札履歴
終了
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