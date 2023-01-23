『23年製ポストオーバーオールズ Southwick ロイヤルトラベラー ベスト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 10時 16分に出品され05月02日 10時 16分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Southwick別注

Post OAlls: Royal Traveler / wool voile

品番:114-73-0199

Mサイズ

チャコールグレー

数回着用しましたが、色褪せやスレなどなく、その他目立つダメージは無いと思います。

サイズは写真をご参照下さい。



商品説明文より

Post OAlls × SOUTHWICK "Royal Traveler"



デザイナー大淵毅氏の手掛けるブランド"Post OAlls"(ポストオーバーオールズ)と、"アメリカントラディショナルウェアの歴史"とも言えるサウスウィックのコラボアイテム第2弾。

こちらは、毎シーズン様々な素材で展開される定番のRoyal Traveler。ミックス&マッチからフルセットアップまで、ほぼ毎日身に付けることが可能なバリエーション。Post O`Allsがブランドデビュー当初から提案してきた、ベストを加えたワークウエアのコーディネートに不可欠な、安定した定番です。

様々なアイテムとミックスし易い本作に、フォーマル等にも使用されるボイルドウールを採用することで、Southwickのアイデンティティを継承しながら新しいスタイルを提案。



POST OVERALLS

ポストオーバーオールズ

POST O’ALLS



リーバイス

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古着

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MILITARY

軍パン

or slow

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AIR FORCE NAVY

USN USAF

REBUILD by NEEDLES

NEPENTHES

NIGEL CABOURN

RRL

ANATOMICA

KAPTAIN SUNSHINE

エンジニアードガーメンツ

s2w8

needles



季節感···冬



季節感···冬,秋



季節感···冬,秋,春 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポストオーバーオールズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 23年製ポストオーバーオールズ

Southwick

ロイヤルトラベラー

ベスト