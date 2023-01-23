『ROTOLExclusive FOOD FULL ZIP TECH JACKET【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 01時 09分に出品され03月30日 01時 09分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ROTOL×OPENING ACT】

数回着用しました。

出番少なかったので出品しました！



Sサイズです。



かなりお買い得な値段に設定しております。

何か気になる所あればコメントください！





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ロトル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ROTOLExclusive

FOOD

FULL

ZIP

TECH

JACKET