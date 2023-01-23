『リモワ RIMOWA クラシックキャビン 9735300400 アルミ レザー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 21時 05分に出品され03月03日 21時 05分に終了予定です。即決価格は55,200円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【型番】9735300400

【商品名】クラシック キャビン

【素材】アルミ レザー プラスチック

【対象】レディース

【サイズ】 幅：約36cm 高さ：約47cm マチ：約22cm

【詳細備考】開閉式：ダイヤルロック

【付属品】ネームタグ(イニシャル入り)・当店販売証明書【付属品欄と画像に写っている物が付属品の全てとなります】

コンディション: 美品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: リモワ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ リモワ

RIMOWA

クラシックキャビン

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