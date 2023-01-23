『miss me by chaling ミスミー ジャケット ワンピース 猫【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 08時 01分に出品され03月07日 08時 01分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 miss me by chalingの大人気ジャケット。



二回使用の美品です。

なかなかないデザインで後ろにもレースがありカワイイです。



24800円のお品ですがお安くどうぞ。

現在はホワイトとグリーンが発売されているのでピンクは完売しています。



カラー パステルピンク

レース→ホワイト

チュール→ホワイト





bibiy

ロリータ

ゴスロリ

スナイデル

ジルスチュアート



カラー...ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ miss

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chaling ミスミー ジャケット ワンピース 猫