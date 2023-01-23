『SONY ULT WEAR ワイヤレスヘッドホン ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 21時 58分に出品され03月07日 21時 58分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イヤホン派になったので出品します。

タイプCケーブル紛失しました。

ソニー製品のケーブル以外のでよろしければ付け、ます。

値下げるつもりはありません。



使用頻度は少ないです。





- ブランド: SONY

- モデル名: ULT WEAR

- タイプ: ワイヤレスヘッドホン

- 付属品: ケース

- 色: ブラック



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし