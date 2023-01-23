『【新品】LONGCHAMP ル・プリアージュ ネオ リュックサック S 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 15時 44分に出品され03月21日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

即購入大歓迎♡



サイズ

横26×縦32×マチ12(cm)



フェミニンなスモールサイズのバックパック。調節可能なストラップを使い、腰位置で背負っていただけます。

軽量でありながら広々としたル プリアージュ ネオは、現代的な都会らしさにマッチする理想的なアイテム。

モデルはそれぞれ、サテンナイロンと同系色のグラフィカルなクロスグレインレザーを纏います。







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ル・プリアージュ

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