『Aer Teck Pack2【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 21時 12分に出品され03月19日 21時 12分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 公式サイトから購入し約1年半ほど使用しました。

買い替えのため、出品いたします。



商品名: Aer Teck Pack2

定価: ¥ 37,400 税込

→値上がりし今は42,900円のようです。



通常使用による汚れやスレはございますが、

全体的に状態は良いと思います。

画像が全てとなります。



あくまで中古品になりますので、神経質な方はお控えください。ご理解いただける方のご購入をお願いします。





【商品詳細】

Tech Pack 2は、テック系ギアを整理・保護するようにデ ザインされています。

スマートに整理整頓できる複数の コンパートメントと、バッグ自立型の構造化されたボディを備えています。

コンパートメントはすべて YKK®AquaGuard®のジッパーにより密封され、ギアを風 雨から保護します。



【 SPEC ／製品仕様 】

■ブランド名：Aer

■商品名：テックパック2

■商品型番：AER-31010

■カラー：ブラック【AER-31010】

■サイズ：46 × 30.5 × 18cm

■素材：

Duraflex®ハードウェア

1680D コーデュラバリスティックナイロン（外部）

YKK®ジッパー

■重量：1700g

■生産国：ー

■容量：17L

■仕様：

・バック自立型

・必需品を整理できる内側ポケット

・アクセスしやすく柔らかい裏地付きのトップポケット

・PC用ポケット(対応サイズ：15.6インチのPC)

・高級感のある柔らかな裏地

・ウォーターボトル用ホルダー

・サイドポケット(外部)

・キャリーバックのハンドルを通せるバックパネル

・快適性と通気性に長けたパッド入りメッシュバックパネル

・様々な荷物にも対応可能なパッド付きトップとサイドハンドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Aer



Teck

Pack2