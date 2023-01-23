『コーチ/COACH ウエストバッグ CA304 ベルトバッグ メンズバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 49分に出品され03月25日 07時 49分に終了予定です。即決価格は9,653円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★商品詳細★



～品番～CA304



～カラー～チョークマルチ



～素材 ～リファインド ぺブル レザー、スムース レザー



～サイズ～ 本体：約縦14cm x 横32cm x マチ7cm



～仕様～ ファスナー式開閉 内側：オープンポケット×1



～付属品～ コーチ保存袋、ケアカード、紙袋など



★ご注意★



弊店の商品はアメリカファクトリー店で購入したアウトレット正規品です。新品未使用ですが、アウトレット品の性質上未使用でも細かいキズ・シワ・シミ・臭いなどがある場合もございます。 気になる方はご遠慮ください。



発送前にきちんと検品しますので、ご安心ください。



スムーズに取引できますように心がけております、どうぞよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

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