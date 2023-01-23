『ルイ・ヴィトン トータリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 19時 18分に出品され03月11日 19時 18分に終了予定です。即決価格は133,380円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

ルイ・ヴィトン

トータリー

ダミエ



付属品 なし

外ポケット

オープンポケット x 2

内ポケット

オープンポケット x 3



幅 約33cm

高さ 約29cm

奥行き 約16cm



大丸にて購入しました。

使用回数は5回以下となります。

角の擦れや汚れもなく綺麗です。





【機能性】

上部ファスナー開閉で、安心して収納できます。2本のハンドルで持ち運びも快適です。



【デザイン】

ブラウンのダミエパターンが特徴的で、どんなスタイルにも合わせやすいです。



- ブランド: ルイ・ヴィトン

- デザイン: ダミエ・キャンバス

- カラー: ブラウン

- サイズ: 大

- 底面デザイン: 平らな底面

- ハンドル: 2本のハンドル

- ファスナー: 上部ファスナー開閉



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイ・ヴィトン

トータリー