『MM6 Maison Margiela ショルダーバッグ ジャパニーズバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 01時 15分に出品され04月11日 01時 15分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エムエムシックス ショルダーバッグ S54WD0106 P4313 T8013 レディース MM6 Maison Margiela JAPANESE BAG ジャパニーズバッグ クロスボディバッグ ブラック BLACK



サイズ] 本体：約 H20×W20-22×D9 (単位cm)ショルダー長さ：約 94-114cm (長さ調節可)ハンドル長さ：約 30cm 本体重量：約 -g

[カラー] BLACK(ブラック)

[素材] 本体：フェイクレザー(シンセティックレザー)/カーフレザー

[スペック] スナップボタン式開閉 / 底鋲×4

[付属品] 保護袋



メゾン マルジェラのセカンドライン「MM6 Maison Margiela(エムエム6 メゾン マルジェラ)



コチラで購入しましたが

使わないので出品します。

新品に近い美品ですが タグを失くして

しまいました…(T_T)



カラー···ブラック



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

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