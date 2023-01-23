『Bob Marley Tシャツ ピンク 半袖【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 12分に出品され03月14日 16時 12分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【デザイン】

このTシャツは、ボブ・マーリーの印象的なプリントが施されており、彼の音楽とメッセージを象徴しています。



【素材】

高品質なコットン素材を使用しており、快適な着心地を提供します。



【ブランド】

ボブ・マーリーの公式コレクションで、ファンにはたまらないアイテムです。



- 色: ピンク

- デザイン: ボブ・マーリーのプリント

- ブランド: ボブ・マーリー

- コレクション名: THE COLLECTION

- 素材: コットン





ご覧いただきありがとうございます。



肩幅···38cm

身幅···42cm

袖丈···17cm

着丈···62cm



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



カラー···ピンク



※未使用タグ付です。自宅保管ですので細かく気にされる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Bob

Marley

Tシャツ

ピンク

半袖