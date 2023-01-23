『アニアリ aniary レザートートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 14分に出品され03月13日 23時 14分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アニアリのトートバッグです。

目立った傷や汚れはありません。

状態は写真をご参考ください。

また、商品仕様は下記の型番をご参考ください。



18-02001



カラー···ブラウン



素材···本革



特徴···マチあり



特徴···マチあり,縦長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アニアリ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ アニアリ

aniary

レザートートバッグ