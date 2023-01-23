『美品✨ 希少色 アンテプリマ ラウンド ハンドバッグ ピンク【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 15時 09分に出品され04月11日 15時 09分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド名：ANTEPRIMA

状態：全体的に状態いいです。

カラー：ピンク

サイズ：縦：約25cm 横：約27cm

ハンドル高さ：約15cm

付属品：写真に写っているものがすべてです。

配送方法：メルカリ便





気持ちの良いお取引ができますこと、

またなるべく柔軟な対応、迅速な対応を心掛けております^^



どうぞ宜しくお願い申し上げます♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨

希少色

アンテプリマ

ラウンド

ハンドバッグ ピンク