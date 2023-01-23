『未使用 ルイヴィトン M46796 エクリプス ソフトポロションPM 現行品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 47分に出品され03月10日 20時 47分に終了予定です。即決価格は196,900円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【メーカー】

ルイヴィトン／LOUIS VUITTON



【ライン】

モノグラムエクリプス



【モデル】

ソフト・ポロションPM

（2WAY斜め掛けショルダーバッグ）



【素材】

エクリプスキャンバス



【カラー】

エクリプス／ブラック金具



【サイズ】

横約26.5cm×縦約13.5cm×マチ約13.5cm

ハンドル：約33cm（金具を含む／着脱可能）

ショルダー：約90～131cm（金具を含む／着脱可能）



【仕様】

ファスナー開閉式

内側：オープンポケット×1



【型番】

M46796



【シリアル】

アプリにてRFID内蔵確認済み



【付属品】

保存袋／ショルダーストラップ／ハンドル／バッグチャーム



【定価】

￥430,100-

【備考】2021年頃よりルイヴィトンではRFID対応の商品がございます。

新型につき製造番号無し(ICチップ内蔵)

参考までに、反応画像を載せています。



【注意事項 】ノークレーム、ノーリターン



【その他】

正規品です。評価を見てご判断頂ければと思います。喫煙者、ペット居ません。あくまでも一度人の手に渡ったものになりますので、ご理解の上、不明点はご質問ください。



こちらの商品は値引き不可です。

















カラー···ブラック



ルイヴィトン/柄···モノグラム・エクリプス



付属品···ショルダーストラップ



汚れ・破れなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 未使用 ルイヴィトン

M46796

エクリプス

ソフトポロションPM

現行品